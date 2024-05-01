РИА Новости: беснующаяся толпа в центре Тбилиси не смогла поджечь флаг России

Протестующие против принятия закона об иноагенгах в Тбилиси у здания грузинского парламента на протяжении четверти часа безуспешно пытались сжечь российский флаг, однако потерпели в итоге полное фиаско, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сначала манифестанты чиркали спичками и зажигалками, но полотнище с российским триколором отказывалось воспламеняться. В итоге было решено попросту сорвать флаг РФ с ворот служебного входа в парламент Грузии, после чего он был разорван прилюдно и на камеры местных оппозиционных и западных СМИ.

Напомним, 7 марта 2023 года грузинский парламент принял в первом чтении проект закона об иностранных агентах. После этого в Тбилиси не утихают массовые митинги. Полицейским приходится вмешиваться и разгонять толпу с применением водометов и слезоточивого газа.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу Министерства внутренних дел страны прекратить разгон активистов в Тбилиси у здания парламента.