Командиры Вооруженных сил Украины начали отводить основные силы украинских подразделений из приграничных с Россией районов Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на полученную от жителя подконтрольного киевскому режиму региона информацию.

Отмечается, что уже ряд опорных пунктов ВСУ опустели, а находившиеся там украинские боевики были передислоцированы вглубь территории Харьковской области.

«На харьковском направлении ВСУ эвакуируют основные силы из приграничных районов за реку Оскол к селу Гроховатка, первыми линию боевого соприкосновения покинули сотрудники СБУ», — рассказал собеседник агентства.

Официально данная информация пока никак не подтверждена.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.