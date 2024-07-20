РИА Новости: Киев начал отвод сил из приграничных районов Харьковской области
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Командиры Вооруженных сил Украины начали отводить основные силы украинских подразделений из приграничных с Россией районов Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на полученную от жителя подконтрольного киевскому режиму региона информацию.
Отмечается, что уже ряд опорных пунктов ВСУ опустели, а находившиеся там украинские боевики были передислоцированы вглубь территории Харьковской области.
«На харьковском направлении ВСУ эвакуируют основные силы из приграничных районов за реку Оскол к селу Гроховатка, первыми линию боевого соприкосновения покинули сотрудники СБУ», — рассказал собеседник агентства.
Официально данная информация пока никак не подтверждена.
Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.