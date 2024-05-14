РИА Новости: следствие потребовало отправить в СИЗО тезку начальника кадрового главка Минобороны Кузнецова

Ранее ряд СМИ и пабликов в соцсетях сообщили, что якобы начальник управления кадров российского Минобороны Юрий Кузнецов задержан правоохранителями. И не просто задержан, а уже и арестован минувшим днем и помещен в СИЗО на время следствия.

Как сообщает РИА Новости, данная информация не соответствует действительности. На самом деле следователи с ходатайством об аресте обратились в 235-й гарнизонный военный суд в отношении полного тезки главного кадровика МО Юрия Кузнецова. Это было сделано в рамках возбужденного уголовного дела. Суть обвинений не приводится.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича», — рассказал собеседник агентства.

Согласно представленной на сайте судебной инстанции информации, заседание было назначено на 18.25 мск понедельника, 13 мая. Итоги рассмотрения материала к настоящему времени не опубликованы.