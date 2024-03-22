РИА Новости сообщило, куда отправят адмирала Евменова после увольнения с поста главкома ВМФ

Возглавлявший до последнего времени Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов может возглавить Военно-морскую академию имени Кузнецова, что в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник, знакомый с происходящим.

На прошлой неделе в СМИ просочилась информация, что адмирал Евменов был отправлен в отставку с поста главнокомандующим ВМФ РФ. Затем в должность врио главкома Военно-морского флота был представлен командовавший ранее Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

«Кандидатура адмирал Евменова рассматривается как приоритетная для назначения на должность начальника Военно-морской академии имени Николая Кузнецова в Санкт-Петербурге», — рассказал собеседник агентства.

В продолжение сказанного источник отметил, что внушительный опыт и глубокие знания станут Евменову серьезным подспорьем на поприще подготовки офицеров и адмиралов в военном вузе.