Риелтор Апрелев пояснил пути изменения рынка недвижимости при переходе застройщиков на ИЖС

Сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) стал востребованным за счет льготных ипотечных программ. Тем не менее проблемами для его развития остаются низкая доступность площадок под малоэтажное строительство и ограниченный выбор банковских продуктов. Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев пояснил, как изменится рынок, когда застройщики перейдут на ИЖС, и что необходимо для ускорения данного процесса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, вопрос в том, кто из застройщиков в действительности готов перейти к шагам в плане реализации данного проектов, поскольку лишь определенные действия смогут изменить ситуацию на рынке.

Риелтор добавил, что для прихода застройщиков в этот сегмент нужно распространить льготы, которые имеются на программах строительства малоэтажного квартирного жилья.

По его мнению, в настоящее время свыше 70% населения желает жить в собственном доме и на собственном земельном участке.