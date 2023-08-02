Рядом с поликлиникой в Левобережье открыли передвижной цифровой кабинет маммографии

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров сообщил, что рядом с медицинским учреждением работает передвижной цифровой кабинет с оборудованием для диагностики патологий молочных желез. Этот мини диагностический центр направило в Дубну Министерство здравоохранения Московской области.

Чтобы пройти диагностику в рамках диспансеризации и профосмотров, нужно получить направление от врача. Также его может выдать специалист отдела профилактики. Те жительницы Дубны, кому уже исполнилось 40, в праве обойтись без предписания и записаться на маммографию самостоятельно, добавил в посте на своей странице в Telegram Максим Тихомиров.

Маммография - исследование состояния молочных желез с помощью рентгена. Медики называют его одним из самых точных способов выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях. Вовремя начатое лечение дает больше шансов справиться с заболеванием.