Родителям Подмосковья рассказали, как сохранить репродуктивное здоровье детей

Родителям важно начать придерживаться здорового образа жизни еще на этапе планирования беременности, потому что репродуктивное здоровье закладывается еще во время внутриутробного развития. Об этом рассказала заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства, врач детский эндокринолог Асиет Тлиф, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«С рождения и до совершеннолетия забота о здоровье ребенка, в том числе репродуктивном, ложится на плечи родителей. Детям обязательно нужно рассказывать о правилах личной гигиены, как и когда должны появляться вторичные половые признаки. В этом вопросе очень важны доверительные отношения между родителями и детьми», — подчеркнула врач.

Она рекомендует учить детей придерживаться правильного питания, потому что современные продукты, содержащие химию, могут, в том числе, приводить к проблемам с репродуктивной функцией. Кроме того, стоит посещать с детьми гинеколога и уролога, чтобы своевременно выявить нарушения в половой системе, отклонения полового развития. Родители должны разговаривать с детьми о репродуктивном здоровье и последствиях ранней половой жизни, добавила Тлиф.