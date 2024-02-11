Старший офицерский состав ВСУ накануне похудел как минимум на одного своего представителя, сообщил руководитель запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как написал он в своем аккаунте в соцсетях, российскими военными в ходе боестолкновения ликвидирован полковник украинских Вооруженных сил Виталий Черкас.

«Подтверждена отправка... к Бандере еще одного старшего офицера ВСУ. В результате обстрела 6 февраля ликвидирован начальник связи 3-го погранотряда полковник Виталий Черкас», — написал Рогов.

Со слов Рогова, Черкас служил в одном и из гарнизонов ВСУ в Крыму, однако после 2014 года покинул Симферополь и примкнул к украинским войскам.

Напомним, в минувший четверг президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, заменив последнего теперь уже бывшим командующим сухопутных войск Александром Сырским.