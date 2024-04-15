Армия России нанесла результативный ракетный удар по артиллерийским подразделениям украинских боевиков в населенном пункте Чкалово Днепропетровской области, сообщил в беседе с ТАСС руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он пояснил, что поражены были те самые артиллерийские расчеты врага в районе Никополя, регулярно обстреливавшие как Энергодар, где расположена ЗАЭС, так и другие населенные пункты Запорожской области.

«Накрыли к северо-западу от города Никополя в населенном пункте Чкалово артиллерийские подразделения ВСУ, которые осуществляли обстрелы Каменко-Днепровского района и района Энергодара», — сказал Рогов.

Также он сообщил об улучшении российских позиций в многострадальном селе Работино и населенном пункте Вербовое в Запорожской области. Кроме того, у российских войск есть серьезное продвижение у Малой Токмачки, добавил Рогов.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил , что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.