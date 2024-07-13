Рогов: ВС РФ водрузили российский триколор над администрацией Урожайного под Запорожьем

Российские военные контролируют большую часть населенного пункта Урожайное в Запорожской области, за которое последние месяцы велись интенсивные бои. Противник скопил тут значительные силы и никак не желал отступать.

Как сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, российскими бойцами в субботу, 13 июля, над зданием администрации поселка был водружен флаг РФ.

«Наши войска подняли триколор над зданием администрации в Урожайном», — указал Рогов, его цитирует РИА Новости.

Он добавил, что в настоящее время Армия России продолжают активно продвигаться в северной части Урожайного. Там сейчас идут основные интенсивные бои.

Напомним, ранее главком ПВО генерал-лейтенант Семенов заявил, что счет уничтоженных украинских беспилотников идет уже на десятки тысяч. По его данным, с начала спецоперации было перехвачено 27 тысяч дронов ВСУ различных моделей.