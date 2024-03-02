Украинские вооруженные формирования несут чудовищные потери в живой силе и военной технике в Работино, стремясь любой ценой удержать хоть часть указанного населенного пункта в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимира Рогова.

Напомним, ранее российское Минобороны проинформировало ,что ВС РФ закрепились на ряде ключевых опорниках в южной части Работино. При этом, центральная часть села пока находится в серой зоне, а северную еще удерживает противник.

«ВСУ несут огромные потери в Работино и на подступах к нему, как в личном составе, так и технике. Их командование с маниакальной одержимостью отдало приказ любой ценной держать позиции в Работино», — сказал Рогов.

Собеседник агентства добавил, за все попытки украинских боевиков атаковать российские позиции «уничтожаются российским огнем и разбиваются о нашу оборону».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.