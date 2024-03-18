Роман Шмаков стал новым директором МОНИИАГ. В понедельник его представил сотрудникам учреждения министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«Новое назначение такого опытного специалиста на пост директора МОНИИАГ должно обеспечить сохранение многолетних традиций, развитие передовых технологий и практик, накопленных в стенах одного из ведущих акушерско-гинекологических учреждений страны», - отметил глава ведомства.

Шмаков является доктором медицинских наук и профессором РАН. Ранее он руководил институтом акушерства Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

МОНИИАГ является ведущим учреждением родовспоможения в Подмосковье. В нем доступно все необходимое оборудование для оказания высококвалифицированной помощи роженицам с самыми сложными диагнозами.

По итогам прошлого года в учреждении провели порядка 65 тысяч консультаций и приняли около двух тысяч родов — при этом практически все из них были осложненными.