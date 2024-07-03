Ромашки будут дарить семейным парам в парках Подмосковья в преддверии Дня семьи, любви и верности. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Празднование пройдет в выходные в 23 подмосковных парках. Главной площадкой станет территория музея-усадьбы Архангельское. Там состоится церемония награждения семей блокадников, династий врачей, юбиляров совместной жизни.

В день проведения церемонии в усадьбе также состоится фестиваль роз. На нем представят три десятка сортов этих цветов.