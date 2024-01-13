Росгвардейцы, находящиеся в зоне СВО, поздравили журналистов с профессиональным праздником

Росгвардейцы передали видеопоздравление журналистам с профессиональным праздником из зоны специальной военной операции. Они поблагодарили журналистов, которые оперативно и объективно информируют общество о боевой работе военнослужащих и сотрудников Росгвардии в зоне СВО, об оказании всесторонней помощи людям в новых регионах страны.

Так, только в прошлом году журналисты информационных агентств, газет, онлайн-изданий и телеканалов опубликовали и выдали в эфир более пяти тысяч материалов об участии Росгвардии в специальной военной операции, а всего с начала СВО — более одиннадцати тысяч телерепортажей, очерков, статей и информационных сообщений.

Вместе с гражданскими журналистами в зоне СВО выполняют задачи военнослужащие Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии, пресс-служб округов войск национальной гвардии и территориальных органов, ведомственного журнала «На боевом посту» и газеты «Росгвардия сегодня».

Росгвардейцы — участники СВО поздравили журналистов и пожелали творческих успехов, реализации намеченных планов и крепкого здоровья. Коллектив пресс-службы Росгвардии также тепло благодарит представителей средств массовой информации. За годы совместной работы у офицеров пресс-службы ведомства сложились надежные деловые, а зачастую крепкие дружеские отношения со многими российскими журналистами.