Росгвардейцы в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в краже продуктов из магазина

Сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в краже товаров из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии приехали в охраняемый магазин на улице Победы по сигналу кнопки тревожной сигнализации. Выяснилось, что посетитель супермаркета спрятал некоторые продукты к себе в рюкзак и карманы и не заплатил за них. Охранник магазина заметил это и нажал кнопку тревожной сигнализации.

Мужчину доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, по данному факту проводится проверка.