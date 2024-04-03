Роскомнадзор назвал виновных в сбое в WhatsApp по всему миру

Сбой в работе популярного мессенджера WhatsApp вполне может быть связан со проблемами внутри инфраструктуры Meta*, которой он принадлежит, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве подтвердили, что в среду, 3 апреля в некоторых регионах России и по всему миру наблюдается проблема с отправкой и получением и сообщений. Кроме того, в пользователей не загружаются медиафайлы.

«Вероятно, проблема связана со сбоем внутри инфраструктуры Meta, деятельность которой запрещена на территории России», — сообщили в Роскомнадзоре.

Напомним, сбой начался около 21 часа вечера среды: так, уже почти час у пользователей по всему миру приложение очень сильно зависает. При этом, только по России зафиксировали уже сотни жалоб, аналогичная ситуация и в Европе.

Также уточняется, что и другие продукты сервисов Meta* немного сбоят вечером среды. Пока официальных комментариев по факту проблем с доступа в соцсети и мессенджеры Meta* не было опубликовано. Подробности уточняются.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России