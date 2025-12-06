Роспотребнадзор предупредил, в какой красной икре навалом токсинов

Роспотребнадзор рекомендует избегать покупки икры с консервантом Е-239. Этот консервант запрещён из-за его токсичности, сообщила пресс-служба ведомства в беседе с РИА Новости.

Для выбора качественной и безопасной красной икры необходимо придерживаться определённых рекомендаций. Роспотребнадзор советует избегать приобретения этого продукта на рынках или у частных продавцов.

«Икра лососевых рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга и форель, представляет собой ценный продукт питания. Она богата полиненасыщенными жирными кислотами, легко усваиваемыми белками, а также йодом, кальцием, фосфором, железом и витаминами A, D, E и группы B, включая фолиевую кислоту», — говорится в сообщении.

Ведомство также советует внимательно читать этикетку, где должны быть указаны название рыбы, дата производства и упаковки. Рекомендуется приобретать продукт в железной банке, на которой есть дата изготовления, слова "ИКРА", номер завода-изготовителя и смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". Все надписи должны быть выбиты изнутри банки.

«Избегайте икры с добавлением пищевой добавки Е-239 (уротропина). Этот консервант был запрещен с 2008 года из-за выделения токсичных веществ при разложении в кислой среде желудка. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212 и Е-213», — пояснили в ведомстве.

Роспотребнадзор советует обращать внимание на упаковку икры. Крышка не должна быть деформирована или вздута, а икра должна занимать весь объем банки. Икринки натурального продукта мелкие, однородные и рассыпчатые, без пленок и повреждений.

«Если икра выделяет сок и икринки выглядят «сдутыми», это может свидетельствовать о том, что продукт уже размораживали. Натуральные икринки имеют ядро и легко лопаются при легком нажатии, в то время как искусственные — более жесткие», — отметили в пресс-службе.

Икру следует хранить в холодильнике, соблюдая температурный режим, указанный на упаковке. Если банка уже открыта, рекомендуется переложить её содержимое в чистую и сухую стеклянную тару.

