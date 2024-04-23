Россия бомбит Киев, в городе ревет воздушная тревога

В Киеве под утро вторника, 23 апреля, прогремели серия мощных взрывов, передает сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем аккаунте в соцсетях.

Согласно данным онлайн-карты украинского Минцифры, в Киеве с 3:33 мск объявлена воздушная тревога. Такая же ситуация в Киевской и Николаевской областях.

«В Киеве были слышны взрывы», — говорится публикации телеканала.

Характер взрывов и есть ли поражения критических объектов в украинской столице информации не приводится.

Также сообщается, что взрывы звучат в городе Канев Черкасской области и в Одессе.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.