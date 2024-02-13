Россия объявила в розыск премьер-министра Эстонии Каллас по уголовной статье

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

Также в базе содержится карточка на госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.

В базе не указывается статья, по которой ведется розыск. В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что в отношении эстонских политиков возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

Ранее парламент Эстонии отклонил законопроект по немедленному сносу всех памятников советской эпохи, в том числе «Бронзового солдата» — монумента советским воинам в Таллине. В 2007 году памятник был перенесен из центра эстонской столицы на военное кладбище.