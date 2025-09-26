Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Нужно внимательно проверять адреса сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России (УБК МВД России).

Мошенники начали рассылать письма с предупреждениями о взломе почтовых аккаунтов, выдавая себя за популярный сервис обмена электронными письмами. В МВД сообщили, что эти сообщения выглядят как официальные, но отправляются с поддельных адресов, отличающихся от настоящего домена. В таких письмах есть ссылка, которая ведет на фишинговый сайт, где предлагают ввести данные для смены пароля.

Пользователи, вводя информацию, на самом деле передают доступ злоумышленникам. В ведомстве объяснили, что из-за привязки почты к другим сервисам риск потери данных становится еще выше. Специалисты советуют внимательно проверять адреса сайтов и обращать внимание на наличие правильного доменного имени, поскольку любые подозрительные символы могут указывать на мошенников.

