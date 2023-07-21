Россиян призвали не снимать видео на Крымском мосту

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков попросил граждан не снимать видео на Крымском мосту, так как эти видеоматериалы могут быть использованы врагом в своих целях. Соответствующее заявление Крючков сделал в своих соцсетях .

Он напомнил, что боевики уже два раза наносили удары по магистрали через Керченский пролив за время проведения СВО.

Крючков отметил, что при вероятности угрозы, с Крымского моста сразу убираются люди и машины. Тысячи человек занимаются обеспечением безопасности граждан.

Крючков попросил не сеять панику в таких ситуациях и не использовать мобильные телефоны. Он заявил, что враг может следить за чатами граждан и воспользоваться видеоматериалами с их устройств.

Он также сообщил, что движение по Крымскому мосту уже было восстановлено.