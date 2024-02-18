Россиян призвали немедленно уезжать из Шри-Ланки из-за домогательств в отношении туристов

Посольство Москвы в Коломбо обратилось с призывом к российским туристам, попросив всех находящихся там граждан спешно покинуть остров.

То же самое относится и к российским гражданам, проживающим постоянно на Шри-Ланке, подчеркнули в дипмиссии. Причиной такого обращения стали участившиеся в последнее время случаи домогательств местных к туристам из РФ.

«В связи с участившимися инцидентами с участием российских граждан, прежде всего находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих на Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину», — говорится в сообщении в аккаунте российского диппредставительства.

Накануне стало известно, что находящиеся на Шри-Ланке три россиянки в населенном пункте Хабарадува сообщили о сексуальных домогательствах в отношении них со стороны персонала отеля. За женщин заступился россиянин-турист и произошла драка.