Россиянам напомнили о праве на доплату за работу вместо коллеги в отпуске

Сотрудник, временно исполняющий обязанности находящегося в отпуске коллеги без освобождения от своей основной работы, вправе рассчитывать на доплату. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Как пояснил парламентарий, данная норма закреплена в статье 151 Трудового кодекса. Дополнительное вознаграждение полагается при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, росте объема задач или замещении временно отсутствующего работника.

Сумма выплаты определяется по договоренности сторон с учетом характера и объема дополнительной нагрузки. Она не обязана равняться зарплате отсутствующего сотрудника, но должна быть сопоставима с выполняемой работой.

Свищев подчеркнул, что работник может отказаться от совмещения, если предложенная компенсация его не устраивает. Такой отказ не расценивается как дисциплинарный проступок.

Одной устной договоренности недостаточно, предупредил депутат. Для оформления требуются: письменное согласие работника, дополнительное соглашение к трудовому договору (с указанием сроков, обязанностей и размера доплаты), затем приказ работодателя.

Также депутат напомнил о двух схемах замещения отсутствующего коллеги. При совмещении сотрудник выполняет и свою работу, и часть задач временно отсутствующего, получая доплату. При временном переводе он полностью замещает коллегу на период отпуска с оплатой по новой должности. Если оклад на новой позиции ниже, вопрос доплаты стороны решают индивидуально.

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