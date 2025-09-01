Россиянам объяснили, как защитить себя от «заемщиков» со взломанных страниц

Россиянам озвучили важные признаки, которые могут свидетельствовать о том, что человеку пишут со взломанного аккаунта. Об этом также сообщил ТАСС , ссылаясь на источник в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Специалисты отметили, что странные просьбы, подозрительные ссылки и непривычный стиль общения могут указывать на мошенничество. Злоумышленники часто получают доступ к страницам в мессенджерах и социальных сетях, после чего начинают рассылать сообщения, притворяясь знакомыми.

Цель таких действий обычно состоит в том, чтобы заставить жертву перевести деньги или предоставить личные данные. В МВД рекомендовали проверить, действительно ли общается знакомый, или это мошенник.

Одним из способов проверки можно назвать смену канала связи, например, позвонить по привычному номеру. Также стоит сделать паузу в переписке и попросить ответить на несколько вопросов, касающихся личных деталей, которые может знать только реальный человек.

