С 1 сентября россияне смогут установить самозапрет на оказание услуг мобильной связи

Уже скоро россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт на свое имя через портал госуслуг или в МФЦ. Данная возможность станет доступна с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«С 1 сентября 2025 года, согласно принятому закону о противодействии кибермошенничеству, появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через Госуслуги или МФЦ», — сообщил Володин.

По информации Володина, на начало нынешнего года почти 25 тыс. человек превышали этот лимит, владея в общей сложности шестью миллионами номеров. То есть выходит более 240 сим-карт на каждого. Володин также предупредил, что такое количество сим-карт уж точно не нужно в повседневной жизни, номера могут запросто использовать телефонные мошенники, что является незаконным.

Ранее в МВД рассказали, как мошенники получают доступ к сим-картам россиян. Также злоумышленники могут получить доступ к мобильному банку пользователя.