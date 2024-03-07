Россиянки назвали самыми нежеланными подарками на 8 Марта косметические наборы и сладости

Как передает RT, совершенно не ждут в качестве подарками на 8 Марта косметические наборы и всевозможные сладости. При этом, половина россиянок желают 8 Марта «просто отдохнуть».

«24% из них с удовольствием примут в качестве подарка организацию уборки в квартире, а 14% предпочтут побыть наедине с семьей, партнером или вообще в одиночестве. При этом 36% женщин, наоборот, хотели бы провести этот день вне дома и максимально весело», — приводится в исследовании.

Среди материальных подарков у российских женщин в фаворе сертификаты на покупку одежды (24%) и различная ювелирка (16%). Также аналитики выяснили, что 24% опрошенных дам будут рады сертификат на косметологические процедуры или массаж.

А 18% опрошенных россиянок признались, что были бы не прочь получить в качестве подарка на 8 марта какую-нибудь туристическую поездку, 3% мечтают о новеньком автомобиле и 1% — согласятся принять в качестве презента на Международный женский день квартиру.