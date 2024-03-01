Российские бойцы подбили второй Abrams под Авдеевкой

Российские войска подбили уже второй по счету американский танк Abrams. Как передает RT, это произошло неподалеку от ранее освобожденной Авдеевки.

Отмечается, что отличились подразделения боевых расчетов БПЛА 15-й ОМСБр ВС РФ. По словам командир группы с позывным Коловрат, бойцы сумели поразить кормовую тыльную часть, но из-за большого расстояния окончательно добить вражеский танк не удалось.

«Улетели изрядно дальше. Он уезжал по направлению на запад, догоняли его», — рассказал Коловрат.

27 февраля российское Минобороны проинформировало об ликвидации на Авдеевском направлении американского танка Abrams, поставленного США Киеву.

В минувший вторник, 27 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ выбили украинских военных из населенного пункта Северный, расположенного в ДНР. За неделю российская армия освободила поселки Ласточкино и Победа.