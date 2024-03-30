Российские десантники нанесли более 40 ударов дронами по ВСУ под Артемовском

Минобороны России в очередной сводке проинформировали об успехах Армии России на артемовском направлении в Донбассе.

По данным оборонного ведомства, отличились ивановские десантники из состава Южной группировки войск. Только за минувшие сутки бойцы нанесли более 40 ударов FPV-дронами по объектам ВСУ.

«Расчеты БПЛА разведывательных подразделений гвардейского соединения ВДВ, получив задачу на уничтожение блиндажей противника с личным составом ВСУ в опорных пунктах, выдвинулись в указанный район», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что расчеты разведчиков-десантников из Иваново и Костромы действуют синхронно в составе двух групп: первая запускает FPV-дроны для отработки по целям, а вторая при помощи разведывательного БПЛА для более точного наведения на цель корректируют полеты беспилотников.

«За сутки десантники нанесли более 40 ударов FPV-дронами по объектам ВСУ, уничтожив большое количество личного состава и техники», — добавили в пресс-службе ведомства.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.