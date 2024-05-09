Украинские паблики бьют тревогу, информируя о серьезном продвижении Армии России возле железной дороги в районе Веселого под Артемовском.

Отмечается, что российские военные прорвали оборону одного из крупнейших подразделений ВСУ, полностью исчерпавшего на передовой свои ресурсы.

«Да и в целом бригада, которая стоит в том районе уже больше года без ротаций, держится на грани сил», — сообщает работающий на украинскую разведку канал Deep State.

В посте приводится, что от Раздоловки до Белогоровки для украинских войск ситуация более чем тяжелая и из-за большого давления со стороны ВС РФ ухудшается с каждым часом.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.