ВС РФ продолжают методичные ночные обстрелы приграничных с Россией районов Сумской области. Как сообщают украинские СМИ, в ночь на понедельник, 6 мая, зафиксированы несколько точных прилетов, совершенных при помощи беспилотников «Герань-2».

Отмечается, что приземлившимися нашими «птичками» повреждена критическая инфраструктура, частично нет света и водоснабжения. Несколько взрывов прозвучало в самих Сумах.

«В городе расположена ТЭЦ — возможно, прилетело по ней», — приводится в публикациях.

Российское Минобороны произошедшее пока никак не прокомментировало.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.