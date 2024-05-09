Российские хакеры взломали 100 госсайтов Украины, разместив там поздравление Путина с 9 мая

Российские хакеры взломали не менее 100 интернет-страниц украинских вузов, лицеев и иных учебных заведений, после чего выложили там цитату российского президента Владимира Путина о братстве российского и украинского народов, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника группы «Килобайт V».

Кроме того, помимо речи президента России, на украинских сайтах разместили поздравления студентам с Днем Победы 9 мая.

«Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником - Днем Победы», — рассказал собеседник агентства.

Хакеры добавили, что совершенно не помешали работе указанных украинских ресурсов, а цитата Путина была максимально сжатая и лаконичная. Равно, как и поздравление с 9 мая.

«Дорогие украинцы, наши деды бок о бок сражались с фашизмом, сегодня день нашей общей победы, с который мы вас поздравляем! С 9 мая! С Днем Победы!», — значилось в поздравлении.

Кроме того, пользуясь возможностью, российские хакеры выступили с призывом к не желающим умирать на преступный режим в Киеве украинским военным, посоветовав им выйти на радиочастоту 149.200 с позывным «Волга» и сдаться российским военным.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.