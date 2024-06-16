Российские Су-34 нанесли удар ФАБами по командному пункту и живой силе ВСУ

Боевое звено российских бомбардировщиков Су-34 ударили по командному пункту украинских войск в зоне СВО в зоне ответственности группировки войск «Запад», проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ.

Там отметили, что выполнение боевой задачи, в ходе которой были поражены живая сила и военная техника противника, наносился в сопровождении истребителя Су-35С ВКС России.

«Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили ,что в ходе налета на вражеские цели были применены фугасные авиационные бомбы (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

«По докладу разведки, цель была успешно поражена», — подчеркнули в Минобороны.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.