Российские военные водрузили флаг РФ в центре Красногоровки в ДНР

Город Красногоровка находится практически под полным контролем российский войск. Как сообщают военкоры с мест, бойцами 5-й отдельной гвардейской бригады 24 мая был водружен флаг России в центре освобожденного населенного пункта ДНР.

Правда о полном освобождении Красногоровки пока говорить рано. За важнейший населенный пункт еже продолжаются ожесточенные столкновения с боевиками ВСУ.

«Русские воины ведут зачистку окрестностей огнеупорного завода от украинских боевиков, закрепляясь на уже занятых позициях», — приводится в публикациях в соцсетях.

Также сообщается, что в настоящее время при поддержке артиллерии и авиации российская пехота активизировала штурм, давя вражеские вооруженные формирования по всем направлениям.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.