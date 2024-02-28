Российские войска пошли на штурм населенного пункта Ивановское под Артемовском — СМИ

На северном фланге Артемовского направления ВС РФ пришли в серьезное движение, сообщают российский военкоры с мест.

Отмечается, что ближе к вечеру вторника, 27 февраля, подразделения Армии России вошли на окраину населенного пункта Ивановское (до переименования Красное) и овладели им наполовину.

«ВКС и тяжелая артиллерия с раннего утра наносила мощнейшие удары в этом районе. На вечер известного, что нашим бойцам удалось дойти до центра н.п. Ивановское», — приводится в публикации.

Отмечается, что в настоящее время ведется активный штурм вражеских позиций.

Минобороны РФ указанные факты наступления российских войск на Артемовском направлении пока не комментировало.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.