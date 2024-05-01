Российский боец Хабибулин в одиночку уничтожил опорный пункт врага, полный боевиков ВСУ
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Минобороны РФ продолжает публиковать подвиги российский бойцов, совершаемые ими в зоне проведения специальной военной операции.
На этот раз внимания оборонного ведомства удостоился командир отделения FPV-дронов, гвардии младший сержант Сергей Хабибулин. Военнослужащий один уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ.
В ходе воздушной разведки, выполняемой с помощью ударных беспилотников, Хабибулин обнаружил на подступах к одному из поселков полный вражеским составом опорный пункт. Российский боец не раздумывая направил на позиции врага FPV-дроны.
«Своим решительными действиями гвардии младший сержант Сергей Хабибулин нанес огневое поражение личному составу противника и создал условия для развития наступления на данном участке, что привело к освобождению населенного пункта», - отметили в ведомстве.
Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.
Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.