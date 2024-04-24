Российский боец Хайдуков уничтожил сразу семь дронов ВСУ в одном бою

Минобороны России продолжает информировать о подвигах российских военных в зоне проводимой спецоперации. На сей раз отличился военнослужащий ВС РФ Валерий Хайдуков, проявивший отвагу в бою с вражескими войсками, намеревавшихся нанести поражение нашим артиллеристам из гаубичного дивизиона.

Как приводится в публикации оборонного ведомства в соцсетях, Хайдуков в одиночку уничтожил семь украинских беспилотников, среди которых внушительных размеров дрон «Баба-Ягу».

«Действуя в условиях ограниченной видимости и периодических артиллерийских обстрелов противника, Валерий Хайдуков лично уничтожил семь беспилотных летательных аппаратов противника, оборудованных системами сброса мин, в том числе гексокоптер ВСУ "Баба-Яга», — говорится в сообщении.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.