На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как украинский оператор FPV-дрона активно искал жертву для поражения у расположения российских войск в зоне СВО. вражескую птичку заметил боец. Военнослужащий ВС РФ нисколько не испугался вражеского БПЛА, но и мастерски сбил его, запустив в него мешком в картошкой.

В результате меткого попадания дрон сдетонировал и взорвался в воздухе. При этом, российский боец отделался легкими ранениями.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.