Одним из результатов активной работы российских БПЛА и артиллерии в районе многострадального села Работино в Запорожской области является повальная сдача в плен боевиков ВСУ, рассказал в беседе с РИА Новости оператор беспилотников 70-го полка ВС РФ с позывным «Доктор».

По его словам, атаки ВС РФ успешно корректируют моральный дух ВСУ, в составе которых остались довольно взрослые дядьки, вынуждая их сдаваться практически без боя.

«Энтузиазма у противника очень сильно поубавилось. Сейчас это достаточно возрастные дядьки, мобилизованные, как правило, которые охотно сдаются в плен, потому что находиться под градом артиллерии, ударных БПЛА им не особо хочется», — сказал он.

«Доктор» поведал, что боевую работу российских российских военных высоко оценивает и сам противник.

«Когда они сдаются в плен, оценивая работу наших артиллерии и дронов, говорят, что да, все на высоком уровне, поэтому и принимают это решение сдаться», —добавил российский боец.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.