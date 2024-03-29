Российский «Красный крест» назначил срочную помощь еще 17 пострадавшим в результате теракта в Crocus City Hall

Российский «Красный крест» назначил срочную помощь еще семнадцати пострадавшим в результате теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщил председатель организации Павел Савчук в своих соцсетях. Решение было принято в ходе очередного заседания специальной комиссии организации, которая координирует меры поддержки для пострадавших.

По словам Савчука, в основном это семьи с детьми; семьи, чьи родные в тяжелом состоянии или погибли; пенсионеры, которых обеспечивали пострадавшие или погибшие; семьи в трудном финансовом положении из-за долгов или расходов на похороны.

Он отметил, что продолжается оказание мер поддержки в рамках первого этапа. За три дня в организации приняли решения по оказанию помощи пятидесяти семьям, которые получат выплаты в размере от трехсот до шестисот тысяч рублей.

«Каждый случай рассматривается индивидуально, мне кажется, сейчас это очень важно. Специалисты РКК держат с ними постоянную связь», - добавил Савчук.

Подать заявку на получение срочной помощи можно на сайте организации. Все обращения обрабатывают в режиме реального времени. Работа продолжится в выходные дни, чтобы максимально оперативно помочь людям. Сейчас в работе еще сорок случаев — эти обращения поступили сегодня.