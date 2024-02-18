Российский офицер дважды вызвал на себя огонь «Градов» и вышел героем из окружения

Командир мотострелковой роты ВС РФ, капитан Олег Пивоваров вызвал огонь вражеского РСЗО «Град» на себя на передовой, перед этим отдав приказ сослуживцам выходить из окружения. О подвиге офицера рассказало в своем аккаунте в соцсетях Минобороны.

По словам Пивоварова, по-началу украинские боевики наносили удары пакетом «Градов» по лесополосе, где был опорник российских войск. Серьезных ранений никто не получил, благодаря тому, что бойцы находились в траншеях.

«Попали в окружение. То есть находились в лесополосе. Противник зашел на танках, на БТР к нам в тыл, и по лесополосе подходила пехота противника. Мы встали в круговую оборону, и дошло до прямого контакта с противником. Когда уже заканчивались боеприпасы, не было уже даже чем отстреливаться, принял решение вызвать огонь на себя», — отметил он.

Пивоваров признался, что в тот момент меньше всего думал о смерти. В итоге, все российским бойцам удалось без потерь выйти из окружения.

«Думал, самое главное, если не получится выйти всем, то как можно больше забрать с собой противника», — заключил Пивоваров.

Как проинформировало Минобороны, Олег Пивоваров награжден за проявленное мужество и самоотверженность золотой звездой Героя России.