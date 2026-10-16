Российский регион предложил сделать свой уголь топливом для ИИ

Губернатор Кузбасса Илья Середюк представил в Москве концепцию, которая может изменить облик региона. По его замыслу, в области появятся центры обработки данных крупных компаний. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на соцсети главы региона.

Суть идеи проста: не гнать уголь на экспорт, а сжигать его на месте, получая электроэнергию для вычислительных мощностей. Речь идет о дата-центрах, инфраструктуре для искусственного интеллекта и других технологиях, которым требуется много энергии. Как отметил губернатор, у региона есть уголь, энергетическая база и промышленный опыт — теперь эти преимущества нужно направить на развитие новой экономики.

При поддержке федерального центра Кузбасс способен объединить энергетику, цифровую инфраструктуру, машиностроение и подготовку кадров в единую индустриальную систему. Середюк подчеркнул: важно не просто сохранить угольную отрасль, а найти для угля новое применение в экономике будущего.