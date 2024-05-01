Инструктор-сапер Центра спецподготовки «Рокот» с позывным «Улуй» признался в беседе с РИА Новости, как умудрился насобирать во время боев за Артемовск в ДНР «коллекцию» нашивок воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников.

По словам собеседника агентства, в боях за Артемовск на стороне ВСУ участвовали и американцы и грузины, а особенно много солдат удачи было из Польши. Ну и конечно не обошлось без националистов из восстановленного полка «Азов»*.

«Там были и "Кракен", и "Азов"* в Бахмуте, кого там только не было, иностранный легион: грузины в черной форме, поляки, американцы. У меня там целая коллекция нашивок валялась. Просто куча», — поведал «Улуй».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.

* — запрещенная в России террористическая организация