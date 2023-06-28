Ростовчанка убила своего мужчину ударом ножа в сердце

Женщину из Ростовской области Следственный комитет региона обвиняет в убийстве ее возлюбленного, сообщает rostovgazeta.ru .

Женщину, проживающую в Неклиновском районе задержали по подозрению в убийстве мужчины, который проживал вместе с ней. Происшествие случилось несколько дней назад. Преступница вместе с убитым жила в общежитии на улице Логовой в поселке Новоприморском.

Перед инцидентом пара распивала спиртосодержащие напитки, во время посиделок разгорелась ссора. Женщина потеряла над собой контроль и нанесла удар ножом в сердце возлюбленного. Мужчина скончался на месте.

Убийцу задержали, а сейчас устанавливаются все факты произошедшего.