Ростовская область под атакой ВСУ: в небе над Каменск-Шахтинском ПВО уничтожает воздушные цели врага
Фото: [© РИА Новости]
Как передает Shot, в небе над городом Каменск-Шахтинский в Ростовской области сейчас неспокойно и громко. Со слов местных жителей, над головами слышны сильные хлопки.
По предварительной информации, в небе над городом по вражеским воздушным целям работаю боевые расчеты ПВО.
«Подписчики сообщают минимум о трëх взрывах, первый из которых прозвучал примерно в 0:30. Официальной информации пока не было», - приводится в публикации.
Информации от официальных источников о происходящем пока не поступало.