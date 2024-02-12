При приведении Мариуполя в порядок после его освобождения от украинских нацистов в городе были найдены лаборатории, в которых с одобрения киевских властей проводились биологические исследования для западных компаний.

Как передает телеканал RT, опыты ставились, преимущественно, на гражданах России и СНГ. Все полученные результаты тестов о воздействии определенных лекарств на подавление иммунной системы отправлялись в Европу для дальнейшего подробного анализа.

Также на русскоязычных украинских гражданах проводились опыты со стимулирующими быстрый рост раковых клеток лекарствами.

Как стало известно из полученных документов, целью исследований было получение западными фармкомпаниями сверхприбыли за счет бедных стран.