Руководитель бугурусланского предприятия погиб в зоне СВО

Житель Бугуруслана Оренбургской области Андрей Сорока был начальником отдела качества и надежности филиала «Римера-Сервис». В компании его ценили, мужчина являлся один из лучших сотрудников, сообщает 56orb.ru .

Об Андрее говорят, что он был стойким и мужественным человеком. Эти качества были присущи ему везде. На передовой Сорока проявил себя как настоящий герой и патриот своей страны.

За отвагу, которую Андрей Сорока проявил в ходе несения военной службы в зоне проведения СВО, его наградили медалью «За Отвагу» в мае этого года.

Жизнь защитника Отечества оборвалась в момент выполнения боевой задачи, тогда ему было 39 лет.

В родном городе у бойца осталась жена и дочь, которые так и не дождались главу семьи домой. Он погиб с честью, защищая всю Родину от неонацистов.

Андрея Сороку проводят в последний путь 16 июня на кладбище в Черемушках.