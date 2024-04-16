Руководитель Театра танца «Те самые» рассказала, что помогает каширским ребятам создавать на сцене яркие образы

В 2023 году в Театре танца прошел ребрендинг, который отразился не просто на изменении названия коллектива. Напротив, сначала произошли глубинные системные трансформации, которые уже в свою очередь стали причиной появления нового имени у коллектива.

«В течение 5 лет «FRESH» рос и развивался. Появились преподаватели-титулованные мастера разных танцевальных направлений: педагог по современной хореографии, Заслуженный артист Российской Федерации Руслан Николаевич Пшеничный, педагог по акробатике, Мастер спорта по художественной гимнастике Лада Владимировна Голубь, педагог по гимнастике, Мастер спорта России по художественной гимнастике Алина Сергеевна Макина», — администрация городского округа Кашира рассказывает о трансформациях в творческом коллективе.

Пополнить ряды креативного коллектива может любой желающий мальчик или девочка в возрасте от трех до 17 лет. Физическая подготовка значение не имеет. Опытные специалисты найдут подход к любому ребенку и обеспечат необходимый уровень физической подготовки, уделят приоритетное внимание развитию навыков сценического движения.

Разделение участников коллектива на группы положительно отражается на успеваемости ребят. Так, в группе, где собраны дети трех и четырех годиков, преподаватели проводят занятия в игровой форме. Для малышей важно для начала адаптироваться к новым условиям, познакомиться с тренером и друг с другом. На первом месте дисциплинированность. Уже в возрасте примерно пяти – семи лет участники коллектива активно выступают на сцене. Во время занятий гимнастикой, ритмикой и акробатикой они учатся владеть собственным телом.