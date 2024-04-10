Рушан Аббясов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

«Вот и подошел к концу наш светлый месяц, месяц Рамадан. Сегодня мы, мусульмане России, как и мусульмане всего мира, отмечаем великий праздник ислама, Ураза-байрам — Ид аль-Фитр, праздник разговения», - сказал Аббясов.

Он отметил, что это радостный день, но, с другой стороны, он говорит о завершении месяца поста, месяца общинности, когда верующие каждый день собирались в мечетях, молились, читали Коран, проводили коллективные трапезы.

Аббясов напомнил, что в праздник после молитвы следует навестить родных и близких, проведать нуждающихся, раздать милостыню и собрать за праздничным столом членов семьи, друзей и соседей.

«Наше Отечество многонациональное и многоконфессиональное. На протяжении тысячелетий представители разных народов и религий жили в мире и согласии. У нас не было конфликтов и войн на религиозной почве. Сегодняшняя задача представителей всех конфессий — сохранить то, что было даровано нам предками», - подчеркнул он.

На праздничную молитву в Ногинской соборной мечети собрались около двух тысяч человек. Всего в Московской области на праздничный намаз пришли порядка 85 тысяч верующих.