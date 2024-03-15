Руслан Фурс рассказал о старте голосования по выборам Президента в Подмосковье

Секретарь Московской областной избирательной комиссии Руслан Фурс рассказал, что на сегодняшний день правом голоса обладают чуть более шести миллионов жителей Подмосковья.

«Избирательные участки открыты в учебных заведениях, больницах и поликлиниках, учреждениях культуры, административных зданиях, приспособленных помещениях. В 100% помещений УИК и ТИК применяется видеофиксация», — рассказал Руслан Фурс.

Примечательно, что на горячую линию Центризбиркома и Избирательную комиссию Московской области поступило уже почти 12 тысяч обращений, на большинство из них жителям даны ответы.

«У нас, вы знаете, в Мособлизбиркоме есть «Служба заботы». Всего по линии ДЭГ было подано почти 12 тыс обращений, из них 11041 сообщение уже обработано и дан ответ. Остальные в работе, на них также дадут ответ», — отметил он.

Он также подчеркнул, что особое внимание в регионе уделяют мерам безопасности в ходе выборов. Так, все без исключения избирательные участки обеспечены металлодетекторами.