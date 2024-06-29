Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк из городского округа Люберцы, атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира», рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам сегодня установил силовой рекорд России в Шахтерске в Донецкой народной республике.

Отмечается, что атлет отбуксировал автобус ПАЗ весом около 6 тонн на расстояние 73,9 метров за 2 минуты 51 секунду, одновременно надув до разрыва 9 грелок во время движения. Данный рекорд зафиксировала экспертная группа международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» во главе с советником руководителя организации по рекордам и уникальным достижениям Михаилом Ивановым.

Свой подвиг силы богатырь посвятил мужественному народу Донбасса в его противостоянии неонацизму. Примечательно, что бабушка и дед Сергея Агаджаняна ни один год проработали на шахтах Донбасса, поэтому силач считает республику близким для себя по духу регионом, где люди много лет отстаивали своё право быть частью русского мира.